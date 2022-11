” Sonko installe le doute en refusant le test d’ADN” Mamour Cissé

Dire Non au test ADN, est refuser de YEWWI ASKAN WI! Or, le peuple besoin d’être libéré des doutes qui l’habitent, dans cette affaire de moeurs . “C’est la forte conviction du bureau politique du PSD JANT/BI, réuni hier, et qui estime que le principal protagoniste de ce sulfureux dossier, parce qu’il ne convoite, ni plus ni moins que la Présidence de la Ré- publique du Sénégal elle même, tenait là, une belle occasion de donner, à la face du monde, la preuve irréfragable de son innocence, et d’étaler, définitivement, la confirmation éclatante de sa thèse d’un complot savamment ourdi contre lui, en confondant carrément la plaignante“.

Ainsi pour le PSD JANT/BI, la meilleure manière de déclassifier le rapport interne de la gendarmerie que PASTEF brandit, ce serait de faire le test, et, en cas de succès, s’ouvrir ainsi, un boulevard de crédibilité et de popularité nouvelle, en direction de la présidentielle de 2024. Malheureusement, en se réfugiant, abusivement, du point de vue du bureau politique du PSD JANT /Bi, derrière une fausse crainte d’un détournement sinistre et malveillant d’un échantillon de son ADN, le leader de Pastef sème le doute, dans tout esprit objectif, sur sa sincérité, sa réelle volonté de voir ce sordide fait divers, qui n’a que trop duré être enfin traité rapidement, dans la vérité de la rigueur scientifique, loin des états d’âme des états-majors, préoccupés de machination et calculs politiciens.

En outre, “Tout le monde sait que des laboratoires spécialisés, au Sénégal comme ailleurs dans le monde, dans l’indépendance et le professionnalisme le plus absolu, peuvent éclairer valablement la lanterne de la justice, sous le contrôle de toutes les parties concernées. Donc refuser cette option est une fuite en avant, et c’est tout simplement refuser l’éclatement de la vérité. Pour le parti de Mamour Cissé,”

C’est la raison pour laquelle, face à cette stratégie de diversion, qui joue la carte du pourrissement de l’affaire, le PSD/JANT BI souhaite, pour la gouverne de tous les sénégalais, que la justice use de tous ces moyens légaux et réglementaires pour permettre l’éclatement salutaire de la vérité. Sur un autre registre, le PSD JANT/BI réaffirme avec force, « tout son soutien, sa solidarité et sa très haute estime à notre vaillante armée nationale, rempart de notre intégrité territoriale et de la sécurité publique. Le PSD JANT/BI considère comme inacceptable et tout à fait condamnable, toute tentative de saper le moral des troupes et de dé stabiliser cette institution.

Que les politiciens encagoulés ou non, novices ou multi- récidivistes se limitent, pour la paix civile et la préservation des valeurs républicaines, à l’espace politique déjà largement pollué par des comportements indignes de notre histoire et du génie de notre peuple; et qu’ils laissent nos forces de défenses et de sécurité continuer, héroïquement, de dérouler, sereinement, pour notre bien, leur noble devise: on nous tue, on ne nous déshonore pas, conclut la note.

Dakartimes