Dans le cadre de la campagne électorale, Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, ont commencé à sillonner le Sénégal à la rencontre des populations. Dans ce sens la caravane DiomayePrésident s’est rendu dans la capitale du Fouladou, Kolda.

C’est le moment qu’à choisi Ousmane Sonko pour lancer des piques à Amadou Ba candidat de la mouvance présidentielle. “Je sais que cette foule qui est là est bien la population de Kolda et non des personnes qui sont transportés d’ailleurs. Je sais que “Monsieur Mallettes” est passé par là hier avec ses Ndiaga Ndiayes, et ses mallettes remplis d’argent. Au temps, nous savions que le Sénégal importait du riz, du sucre du lait entre autres denrées alimentaires, mais durant cette campagne électorale, nous avons remarqué que “Monsieur Mallettes” importe des personnes qu’il transporte dans des “Ndiaga Ndiayes” pour se donner de la contenance et faire croire au gens ce qui n’est pas, bref“.

Dans la même lancée Ousmane Sonko de galvaniser les koldois en leur demandant d’aller retirer leurs cartes d’électeurs pour que le jour du scrutin, qu’ils aller voter pour leur candidat Bassirou Diomaye Diakher Faye, pour qu’au soir du 24 Mars que la coalition DiomayePrésident remporte la présidentielle au premier tour avec plus de 60%des suffrages. Dans ce sens ils demande aux jeunes qui sont prêt de 60% de la population sénégalaise d’aller à la rencontre de leurs ainés qui sont dans les maisons et de les convaincre de voter pour la coalition DiomayePrésident.

Toutefois à partir de Kolda, Ousmane Sonko a fait savoir que la caravane de DiomayePrésident va se scinder en deux parties, une à la tête Bassirou Diomaye Sonko ira vers Nioro et Fatick, l’autre partie de la caravane à la tête Ousmane Faye ira vers Tambacounda, Kaffrine entre autres et ils se retrouverons à Kaolack. Cette séparation a pour but de maximiser les rencontres avec la population sénégalaise pour qu’au soir du 24 Mars qu’ils aient une victoire éclatante de leur candidat Bassirou Diomaye Diakher Sonko.