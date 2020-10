Solidarité inter-confrérique : les membres de «Sopey al amine» offrent des centaines de masques aux talibés mourides

Pour la cinquième année consécutive, l’association «Sopey Al Amine» de Tivaouane s’est investie dans l’accompagnement des pèlerins en partance pour Touba. Un geste de solidarité dont l’objectif est de cimenter davantage les relations entre tidjanes et mourides.

D’habitude, ce sont des repas et toute sorte de victuailles qui étaient distribués, mais cette année, avec la pandémie du coronavirus, les talibés tidjanes ont offert des masques à la communauté mouride. L’association «Sopey Al Amine» de Tivaouane a mené hier son activité phare intitulée «Yobalu Magal», organisée chaque année pour accompagner les pèlerins en partance pour Touba, dans le cadre de la célébration du grand Magal.

D’habitude, cet accompagnement se faisait à travers la distribution de repas, eau, café, thé, gâteaux, etc., au niveau du carrefour de Tivaouane, mais aussi à Thiès, Kébémer, à Touba Toul et à Gadd sur la route de Bambey, etc. Mais cette année, avec la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l’association a changé de stratégie. Ainsi, en lieu et place des différents services, des masques ont été confectionnés, pour être convoyés à Touba, et distribués aux talibés mourides.

Selon Pape Momar Gaye, président de l’association, cette nouvelle stratégie répond au vœu du khalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui a recommandé à tous les talibés de porter un masque et aux généreux donateurs de faire en sorte qu’il y en ait suffisamment pour protéger les pèlerins contre la propagation du virus.

C’est ainsi que l’association a confectionné un important lot de masques qu’elle a remis hier à Sokhna Mame Faty Mbacké qui constitue trait d’union entre la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et celle d’El Hadji Malick Sy. La remise a été effectuée en présence de Serigne Thierno Sy, petit-fils de Maodo et représentant Serigne Moustapha Sy Al Amine.

Selon Pape Momar Gaye, le vœu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a toujours été de raffermir les relations très étroites entre les différentes tarikhas au Sénégal. «C’est pourquoi Sopey Al Amine dont il est la référence a inscrit cette activité de solidarité avec la communauté mouride dans son agenda annuel». La recommandation forte du défunt guide religieux a toujours été de veiller à ce que l’entente et la cordialité prévalent toujours entre les différentes confréries et précisément entre Touba et Tivaouane.

« L’As »