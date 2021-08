Djeynaba Baldé est en garde à vue. Après avoir passé la journée d’hier en compagnie des policiers de la Division de la Cyber Sécurité, DCS, elle a été conduite dans la chambre de Sureté du commissariat du plateau, à Dakar, pour y passer la nuit. A en croire des informations recoupées par Kéwoulo, “Djeyna a été arrêtée suite à une plainte de son copain Djibril Mbaye Fall alias Brill Fight 4, un rappeur.”

En couple avec Djeyna depuis plusieurs mois, maintenant, Djibril Mbaye Fall qui avait passé une nuit avec sa dulcinée s’était réveillé un matin en constatant la disparition de son téléphone portable. Et avait signalé ce vol à la police; parce que le téléphone contenait de nouvelles chansons que l’artiste venait de composer. Les choses auraient pu continuer à se régler sans bruit si, quelques jours plus tard, quelqu’un n’avait pas essayé de joindre Brill Fight 4 pour lui faire des chantages sur des vidéos et photos torrides -de l’artiste- contenues dans le téléphone. “En fait, Djeyna qui soupçonnait son copain d’infidélité a été très tôt visée d’avoir pris le téléphone de Brill Fight 4. Ensuite, en fouillant l’appareil elle a découvert des photos et images porno de son copain avec d’autres filles. Au lieu de lui rendre le téléphone, elle a préféré lui faire des chantages en menaçant de divulguer ses images.” Avait fait savoir à Kéwoulo une source proche de Djeyna.

Comprenant le risque qu’il courait s’il continuait de se taire sur cette affaire, Djibril Mbaye Fall a décidé de ressaisir la DCS pour, cette fois-ci, signaler en plus du vol de son téléphone, le chantage et…la suppression de ses chansons en préparation. “Il a fait savoir qu’il a dépensé plus 11 millions de F CFA pour composer ces chansons qui ont disparu avec son téléphone“, ont soutenu des sources proches de l’artiste. Suffisant pour que les hommes du commissaire Aly Kandé prennent l’affaire au sérieux et procèdent à des convocations tous azimuts. Suspect n°1, Djeyna Baldé, qui avait passé la nuit avec Djibril Mbaye Fall, est convoquée et entendue par les policiers.

Au cours de son audition, elle avait signalé que ce jour-là, à son réveil, elle aussi avait découvert la disparition de son téléphone. Et, elle aussi a sur conseils de son avocat avait porté plainte. C’est en enquêtant sur ces deux plaintes que les policiers ont ciblé Djeyna Baldé et fait d’elle leur suspecte principale. “Le gardien de l’immeuble a été auditionné pendant plusieurs heures. Et ce denier a fait savoir que, à part Djeyna Baldé, aucune autre personne n’est rentrée dans cet appartement.” Ont soufflé des sources proches de Brill Fight 4. Comprenant que l’étau s’est resserré sur elle, Djeynaba Baldé -qui a été auditionnée pour la 3ème fois hier sans l’assistance de son avocat- a fini par craquer. Et à raconter la véritable raison du vol du téléphone de son copain.

“C’est pour se venger de son copain qui le trompe avec d’autres filles qu’elle a pris le téléphone et non parce qu’elle chercherait de l’argent. En plus de vivre en couple, ces deux artistes travaillent ensemble. Et c’est Brill Fight 4 qui a produit le denier single de Djeyna. Ils sont ensemble depuis plus d’un an maintenant.” Ont soufflé de nombreuses sources de Kéwoulo. Si Djeynaba Baldé a avoué le vol et le chantage, à en croire des sources judiciaires de Kéwoulo elle n’a pas assumé toute seule son acte. Elle a accusé son frère, Aly Baldé, celui-là même qui avait filmé et diffusé les honteuses vidéos de “Diop Le Beau”, de l’avoir aidé dans cette opération.

“Elle a soutenu que c’est Aly Baldé qui a les téléphones. Mais, ce denier convoqué et arrêté a nié les faits. Il a déclaré que, même s’il est toujours très proche de sa sœur, il n’a joué aucun rôle dans cette affaire.” Pour sa part, Me Ciré Clédor Ly, l’avocat de Djeyna Baldé s’est signalé hier tard dans la nuit au commissaire Aly Kandé pour faire savoir que “sa cliente ne devait pas être entendue en son absence.” Et l’avocat -qui était indisponible hier- compte se rendre, ce matin, au chevet de sa cliente pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Mais, le mal est déjà fait et il est trop profond pour les gamins vengeurs qui vont entamer leur seconde journée de garde à vue.