L’arrestation de la réceptionniste, Aïssatou Dème Ndiaye, de l’hôtel Parc exotique de Nguérigne risque de mettre à jour d’autres affaires plus graves que la suppression des données à caractères personnelles qui est en train de torturer les méninges des ex employés du parc hôtel.

À en croire des informations obtenues par Kéwoulo, «c’est une affaire de détournement de fonds qui est à la base de cette affaire.» Selon des sources consultées par Kéwoulo, «ce sont quatre femmes qui sont concernées par cette affaire. Et si Aïssatou Dème Ndiaye a été arrêtée c’est qu’elle a fait pire que tout le monde. » Comme l’ont révélé des proches de la dame mise en détention depuis hier, elle est poursuivie pour “suppression de données personnelles appartenant à l’hôtel Parc de Nguérigne.” Selon les témoignages obtenus sur place, Aïssatou Dème Ndiaye, Mariama G et la comptable S. D font l’objet d’une mesure de chômage technique. Tandis que Mme Fall est en congé.

La gérante de l’hôtel, Mme Coumba Ngom qui a eu vent de “pratiques douteuses” dans la gestion de son hôtel avait décidé d’écarter les deux réceptionnistes citées plus haut comme la responsable de la réception et la comptable. Selon des confidences parvenues aux oreilles de la propriétaire, le quatuor aurait mis en place un système de double facturation dont l’un est contrôlé uniquement par les mis en cause. « Cette situation a fini par causer d’énormes pertes. Et le personnel, gardiens comme autres employés, qui n’était pas impliqué dans «le clan» mis en place par Mme Fall a décidé de parler. » Soutient-on de sources proches de l’hôtel.

Soupçonnant des détournement de fonds, la propriétaire a décidé de congédier le quatuor tout en lui payant son salaire du mois de mars. «Puisque la comptable fait partie du personnel congédié, la directrice a décidé de les payer par un transfert d’argent. C’est cela la vérité. » A fait savoir une source judiciaire. Alors que la propriétaire cherchait le meilleur moyen de se séparer de ses ex-collaboratrices sans bruit ni les humilier, c’est un acte de insensé de Aïssatou Dème Ndiaye qui va précipiter les choses. «Alors qu’elle a été informée de sa mise au chômage technique, elle a profité de son dernier jour de travail pour venir effacer tous les outils de gestion de l’hôtel. Pour effacer toutes les traces de leurs actes. Des numéros de téléphones des clients comme des fournisseurs, elle a tout effacé. »

C’est le premier avril, à la suite de l’arrivée de la nouvelle équipe de réception que le pot aux roses a été découvert. Et, ce sont les réceptionnistes qui ne parvenaient pas à travailler, puisque n’ayant aucun support sur lequel travailler, qui ont saisi la propriétaire pour l’informer. C’est suite à ce sabotage flagrant que Ndèye Coumba Ngom a décidé de saisir la brigade de gendarmerie de Mbour. Et après plusieurs va et vient pour répondre aux convocations des gendarmes, Aïssatou Dème Ndiaye a été placée sous mandat de dépôt.