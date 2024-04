OM vs Benfica : Les chances de voir Ismaïla Sarr…

La tension est à son comble pour les supporters de l’Olympique de Marseille alors que le club se prépare pour le quart de finale retour de la Ligue Europa contre Benfica Lisbonne. Avec un handicap de 2-1 après le match aller, l’OM a besoin d’une performance exceptionnelle pour renverser la situation et se qualifier pour les demi-finales. Sans certainement l’international sénégalais.

La possible participation d’Ismaila Sarr est au cœur des discussions. L’ailier sénégalais, malgré une blessure aux ischio-jambiers contractée avec la sélection nationale, a repris son travail de récupération. Sa présence sur le terrain du stade Vélodrome, même pour un entraînement en solo, est un signe positif qui redonne espoir aux supporters et à l’équipe.

Cependant, les chances de voir Ismaïla Sarr jouer contre Benfica semblent minces. Sa reprise progressive suggère qu’il n’est pas encore totalement rétabli et qu’il ne sera probablement pas apte à jouer l’intégralité du match. Le coach Jean-Louis Gasset devra donc composer sans lui pour l’essentiel de la rencontre.

Malgré son absence probable, la présence d’Ismaila Sarr au Vélodrome est déjà un facteur de motivation pour l’équipe. Son engagement et sa détermination à revenir de blessure pour soutenir ses coéquipiers ne font qu’ajouter à la cohésion et à la détermination de l’équipe marseillaise.

Ainsi, même si le défi est de taille pour l’OM face à Benfica, la présence et le soutien d’Ismaila Sarr, même depuis les tribunes, peuvent jouer un rôle crucial dans la motivation et le moral de l’équipe. Les supporters espèrent maintenant que l’équipe pourra puiser dans cette énergie positive pour réaliser un exploit et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa.