C’est une exclusivité livrée par nos confrères de DakarActu. A en croire le canard de Ouest Foire, le célébre Tik-Tokeur de Touba connu sous le nom de «Thioune Boutik» et qui s’est fait connaitre du grand public en piégeant ses interlocuteurs, à la suite de leurs déclarations tonitruantes, en se faisant tantôt passer pour un commissaire police parfois pour un commandant de brigade de gendarmerie est tombé sur de vrais fonctionnaires. Et c’est lui le piégé cette fois-ci.

Il a été arrêté hier par les pandores de Touba à la suite de son interpellation à Kaolack par des gens qui l’ont piégé au téléphone pour l’amener à sortir de sa cachette. Selon des informations livrées par nos confrères de DakarActu, il aurait fait la connaissance d’un pharmacien à qui il a vendu 3 terrains situés à Thiès. “On avait fait le déplacement pour visiter ces trois terrains. Et, j’ai fait des versements qui ont atteint le montant de 15 millions de F CFA” a laissé entendre le plaignant qui se trouve être un pharmacien de la capitale du mouridisme. Alors qu’il s’attendait à entrer en possession de ses parcelles, le pharmacien a failli tomber des nues lorsqu’il a appris que les terrains en question n’appartenaient pas à «Thioune Boutik». Pour sa part, l’entourage du mis en cause parle d’un différend de 6 millions qu’il avait décidé de rembourser, sans faire savoir si c’est une escroquerie découverte, un prêt ou une dette contractée.

“L’une des parcelles avait d’ailleurs été cédée par son propriétaire.” A déclaré le pharmacien. Interpellé, sur ces découvertes, «Thioune Boutik», qui a fait comprendre qu’il allait rembourser les sommes, a profité de la compréhension de celui qui était devenu son presque-ami pour quitter le pays, sur la pointe des pieds. “Il s’était rendu au Maroc. Il comptait partir en Europe. Mais, les conditions de son séjour dans le royaume chérifien comme l’impossibilité de rallier “le vieux continent” l’ont contraint à revenir au Sénégal.” Et depuis lors, il s’est planqué à Dakar ; s’imposant même un silence caméra, observant une pause par rapport à la régularité de ses sorties intempestives sur ses réseaux sociaux.

Ayant réussi à le localiser à Dakar, les victimes se sont fait passer pour des tenanciers d’un nouveau commerce situé à Kaolack et avaient besoin de “Thioune Boutik” pour faire la publicité de leur établissement. “Il a demandé 250.000 F CFA, nous lui avons envoyé 25.000 F en avance et il est venu directement à Kaolack où nous avions déjà activé la brigade de Recherches de la gendarmerie qui était à l’écoute.” A fait savoir une source ayant participé à piéger le célèbre baratineur. Reconnu et bloqué par ses victimes, à la sortie du véhicule qui l’a conduit dans la capitale du Saloum, «l’influenceur le plus célèbre de Touba » a été remis aux gendarmes de la brigade de Recherches de Kaloack qui l’ont acheminé au bercail où il a été remis aux pandore de la brigade de gendarmes de Darou Marnane où sa garde à vue lui a été notifiée cette nuit.