Magal 2021: Serigne Saliou Thioune convoie plus de 2 800 bœufs à Touba

Commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le grand Magal de Touba sera célébré le 26 septembre prochain. Et comme les années précédentes, l’héritier du défunt guide des Thiantacônes, Serigne Saliou Thioune Ndigueul, veut perpétuer la tradition.

«En préparatifs du Magal de Touba, et sur les pas de son guide Cheikh Béthio Thioune et non moins père, le khalife des Thiantacônes a effectué le déplacement à Koufeu, en Mauritanie, à 800 km de Nouakchott, pour l’achat des bœufs pour les “berndés”», souligne-t-on dans une note parcourue.