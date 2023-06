Fatou Faye Dianka rerponsable politique du parti Pastef reclame plus de 8millions:''les fonds sont disponibles''

C’est une gênante affaire de licenciement abusif sur fond de règlement de comptes politiques qui pollue l’atmosphère dans le Fouta. A en croire Mme Fatou Faye Diankha qui s’est confiée à Kéwoulo, “(elle est) est victime d’un renvoi pure et simple de ses fonctions d’archivistes du Conseil départemental de Ranérou, une commune au nord du Sénégal dans ce qui est considéré comme le “titre foncier de Macky Sall.” Au cœur de cette affaire se trouve une jeune dame, Fatou Faye Diankha, Aliou Démbourou Sow et Amadou Dawa Diallo, ces deux derniers sont des membres actifs de l’APR et promoteurs de ce dangereux et clivant projet de 3 -ème mandat qui pollue l’atmosphère au Sénégal.

C’est dans la commune de Vélingara, dans le département de Ranérou que l’affaire s’est déroulée. ”J’ai un problème avec Aliou Démbourou Sow et Amadou Dawa Diallo (responsables politique APR, ancien présidents du conseil départemental de Ranérou). Voilà plusieurs mois que je leur réclame mon argent; les fonds sont déjà disponibles car étant voté durant la session budgétaire de 2023.” A en croire la jeune dame qui a fait le déplacement jusque dans nos locaux à Dakar, elle était employée au service du conseil départemental de Ranérou de Juin 2015 à Février 2021 en tant qu’assistante admirative du préfet. Et pour cet emploi, elle avait fini par voir son CDD se transformer en un ”CDI”. Et c’est dans le cadre de cet emploi qu’il va être opposée, à son patron, Aliou Démbourou Sow. “Il me devait 5 mois d’arriérés de salaire et des indemnités de congés’‘ a-t-elle expliqué.

Considérant son licenciement comme “illégal”, elle a décidé d’ester en justice contre l’institution et son patron pour réclamer ses droits. Et la justice qui s’est penchée sur le dossier a fini par donner raison, deux fois de suite, à la plaignante. Mais, au lieu de s’exécuter et se conformer à la décision judiciaire, les autorités de Ranérou ont décidé de faire de la sentence des juges. “Et, à en croire Fatou Faye Diankha, si Aliou Démbourou Sow comme Amadou Dawa Diallo ont décidé d’ignorer la décision de justice, c’est parce qu’ils font partis du gouvernement.”

Au cœur de ce pied de nez tendu à la justice se trouve le fait que, Aliou Démbourou Sow -c’est lui qui avait dit que les peuls devaient s’armer de machette pour imposer un troisième mandat de Macky Sall au Sénégal, NDLR)”, faisant parti des leaders du parti APR, n’a jamais accepté que Fatou Faye Diankha décide de militer au PASTEF, le parti de l’opposant n°1 du régime, Ousmane Sonko. Ce serait à l’en croire, la seule raison de son licenciement .”Je suis licenciée par ce que je suis une militante de Pastef. A plusieurs reprises, il m’avait proposé de quitté PASTEF. Et j’ai toujours refusé d’accéder à sa demande”. A-t-elle déclaré devant les caméras de Kéwoulo.

“J‘ai usé de toutes les démarches que mes droits me conféraient, mais cela n’a servi à rien. Je ne suis toujours pas satisfaite. Tous mes efforts sont réduits au néant; parce que j’étais du côté du peuple et je dénonçais toutes les injustices que subissaient les populations de Vélingara Ranérou Ferlo. Il y’avait aussi du favoritisme dans l’administration du conseil département de Ranérou, de la ségrégation ainsi que les salaires minimes et misérables du personnel”. A déclaré celle qui se veut la nouvelle porte-parole des laissés pour compte de la gestion clanique et partisane des leaders de l’APR au niveau local. Et pour que nul n’en ignore, elle a fait savoir qu’elle aimerait, par le canal de cette vidéo, que autorités étatiques et judiciaires soient mises devant leurs responsabilités. “Je ne quémande pas, c’est mon due, j’ai esté en justice. Et, à deux reprises, le verdict était en ma faveur. Donc, je demande à ce que l’on me paye mon argent“.