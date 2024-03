Limogée du gouvernement: Fatou Diané brise le silence

Suite à son limogeage du gouvernement, l’ancienne ministre de la Femme a remercié le président Macky Sall. Fatou Diané a également a exprimé son vœu à la nouvelle équipe gouvernementale.

“Ce fut un honneur et un privilège de bénéficier de la confiance de SEM Macky SALL Président de la République qui avait bien voulu me confier le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Je voudrais, en cette circonstance, lui présenter l’expression de ma profonde gratitude et de ma reconnaissance pour toute l’affection et le soutien qu’il m’a toujours accordés.

Aussi, voudrais-je formuler à l’endroit de la nouvelle équipe gouvernementale, mes meilleurs vœux de succès dans l’accomplissement des missions confiées par SEM Macky SALL Président de la République.

Engagement et loyauté renouvelés !!!

Merci encore Excellence !!!!”, a écrit Madame Guèye sur sa page Facebook.