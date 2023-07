Société : Fraîchement libéré, le message de El Malick Ndiaye de Pastef

Tout récemment libéré après avoir été arrêté et fait l’objet de deux retours de parquet, le Secrétaire national à la communication du parti Pastef, El Malick Ndiaye a réagi sur sa page Facebook.

« Pour le Sénégal et pour le Projet, aucun sacrifice ne sera de trop. Pour la candidature du Président Ousmane SONKO et pour la victoire en 2024, aucun engagement ne sera excessif. Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! Le combat continue« , a déclaré El Malick Ndiaye.

A rappeler que les deux responsables politiques au sein du parti Pastef, à savoir Birame Souleye Diop et El Hadji Malick Ndiaye, ont été libérés, ce mercredi 19 juillet 20223, après plusieurs jours de détention.

« El Hadji Malick Ndiaye a été entendu cet après-midi par le juge d’instruction du premier cabinet [du tribunal de grande instance de Dakar], puis inculpé. Il est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et diffusion de fausse nouvelle », a annoncé la robe noire Me Sarr. El Malick Ndiaye a bénéficié d’une liberté provisoire.