Sit-in à la sphère de ​Diamniadio : les fonctionnaires dénoncent les difficiles conditions de travail

Les travailleurs affectés à la sphère ministérielle de Diamniadio sont en rogne. Ils ont organisé un sit-in, ce lundi, pour dénoncer les conditions de travail difficile dans lesquelles ils évoluent.

« C’est une situation qui ne date pas d’aujourd’hui. Depuis qu’on nous a déménagés à Diamniadio, c’est la même situation que les agents continuent à vivre. Le problème du transport est le problème numéro 1, à l’aller comme au retour. Nous quittons les bureaux à partir de 15 h, et on ne peut pas avoir le bus avant 17 heures. Et si nous quittons à 17 heures, on pourra avoir le bus à 18 heures pour arriver à la maison à 20 heures. Et pour se rendre à Diamniadio, il faut se réveiller à 6 heures du matin pour prendre le bus de 7 heures », dénonce Mamadou Konaté, un des agents de l’Etat.

Selon lui, les gens ne travaillent pas à Diamniadio. « Certain pour arriver à Diamniadio, il faut compter à partir de 11 heures moins. Parce que si on rate le bus de 7 heures, il faut attendre jusqu’à 09 h 30 pour arriver à 11 heures moins. Et à 15 heures, déjà, les gens se préparent pour rentrer. Donc quelle efficacité les gens peuvent-ils avoir ? Y en n’a pas. Ça, il faut oser le dire. Ce qui se passe à Diamniadio est grave. Il n’y a pas d’eau et il y a un seul restaurant », dit-il.