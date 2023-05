Face à la presse, Me Youssoupha Camara, membre du pool d’avocats du leader du Pastef d’aviser que si leur client reçoit sa convocation, ils lui demanderont d’y aller. « S’il reçoit sa convocation, nous avocats, nous lui conseillons de venir ».

Une présence qui déprendra du respect des droits civiques de leur client. « Ousmane Sonko a fait une conférence de presse pour dire pourquoi il y a la désobéissance civique parce que tout simplement ses droits ne sont pas respectés, c’est à lui de décider », a laissé entendre Me Youssoupha Camara.

Selon l’avocat, le délai est trop pour leur permettre de s’imprégner du dossier volumineux. Toutefois, Me Youssoupha Camara informe que le juge n’a pas statué sur ce volet. « Le juge a tout simplement constaté que Ndèye Khady Ndiaye a été entendu sur son identité et l’affaire renvoyée à ce matin et la loi lui faisait obligation de renvoyer » a-t-il précisé.