«Si je gagne, je proclamerais les résultats, mais je n’irais me réfugier nulle part», rétorque Cellou Dalein Diallo à Condé

Le président guinéen Alpha Condé avait déclaré qu’au soir du scrutin à 18h, un adversaire allait s’autoproclamer vainqueur pour aller ensuite se réfugier dans une ambassade. Dans son édition d’hier, « Le Témoin » s’était dit convaincu qu’Alpha Condé faisait allusion à son adversaire Cellou Dalein Diallo et à l’ambassade du Sénégal à Conakry. Dès la parution de notre article, Cellou Dalein Diallo a confirmé nos écrits puisqu’il s’est senti visé par les attaques d’Alpha Condé et a répliqué vertement.

L’opposant Cellou Dalein diallo, plus sérieux rival du président guinéen sortant à la présidentielle du 18 octobre prochain, semble confirmer « Le Témoin » quotidien puisqu’il s’est reconnu dans les attaques voilées du président guinéen Alpha Condé. Hier, jeudi, il n’a pas tardé au candidat à un troisième mandat à répliquer en ces termes : « Si je gagne les élections, je proclamerais les résultats, mais je n’irais me refugier nulle part » a-t-il répondu au leader du Rassemblement du Peuple de Guinée (Rpg) Alpha Condé à qui il enseigne que « quelqu’un qui veut assumer la fonction de président de la République ne va pas se cacher quand même. Ce n’est en tout cas pas mon genre. Je suis un homme d’honneur » a martelé Cellou Dalein Diallo en réponse à des questions de France24 et Rfi. dans la foulée, le leader de l’opposition guinéenne et président de l’Ufdg (Union des forces démocratiques de Guinée) déclare qu’il n’a jamais pensé se refugier dans une ambassade (Ndlr : Sénégal) « Vous savez, il (Ndlr, Alpha Condé) a un défaut ! Toutes les actions qu’il faisait à l’époque en tant qu’opposant, il veut les attribuer à ses adversaires ». Selon toujours Dalein Diallo, le président Alpha Condé a passé son temps à organiser des rébellions, complots et autres tentatives d’assassinat. « Il a grimpé des murs pour se réfugier dans des ambassades. Ce n’est pas mon cas ! » ironise l’un des favoris de la présidentielle guinéenne tout en faisant allusion à Alpha Condé qui, en 1991, s’était refugié à l’ambassade du Sénégal à Conakry pour échapper aux sicaires du régime du président d’alors Lansana Condé qui voulaient l’assassiner.

Comme nous l’avions rappelé dans notre édition d’hier, ce jour-là, c’est l’ancien président Abdou Diouf qui avait envoyé un commando à bord d’un avion militaire (Fokker) à Conakry pour exfiltrer Alpha Condé de l’ambassade du Sénégal avant de le ramener à Dakar. Certains témoins de l’histoire s’aventurent même à raconter que, cette année là, l’intrus Alpha Condé aurait arraché le tabouret d’un marchand de fruits afin de pouvoir escalader le mur de l’ambassade du Sénégal à Conakry.

Rappelons-le : samedi 03 octobre dernier, le président guinéen Alpha Condé avait organisé un méga-meeting au Palais du peuple à Conakry. devant ses partisans survoltés, le président Condé a révélé ce qu’il qualifie de « Plan de quelqu’un » alors que son troisième mandat fait polémique. Morceaux choisis : « Nous connaissons le complot de nos adversaires ! Nous savons le plan de quelqu’un… Il veut le 18 octobre prochain à 18 heures se proclamer vainqueur et se réfugier ensuite dans une ambassade, en pensant qu’il y aura la guerre en Guinée. Il n’y aura jamais de guerre en Guinée ! » avait déclaré, péremptoire, le président Alpha Condé faisant allusion à Cellou Dalein Diallo et à l’ambassade du Sénégal sans les nommer.

