Serigne Mountakha MBACKE, le khalife général des mourides, a pris une décision majeure: il a interdit définitivement toutes les activités politiques sur le titre foncier de Touba. De plus, les bureaux de vote seront déplacés en dehors de la ville.

En effet, avec cette décision de Serigne Mountakha MBACKE, plus de 600 bureaux de vote et près de 300 000 électeurs devront être déplacés hors de la ville sainte. Selon le journal Bes Bi, cette situation pourrait nécessiter une révision spéciale des listes électorales. De plus, le journal souligne que cela constitue un risque pour l’opposition, car il est possible que la participation des électeurs de Touba soit faible.

Les difficultés liées au déplacement et à la recherche de leurs bureaux de vote pourraient expliquer cette situation. Ababacar FALL du Gradec, cité par nos confrères, a proposé l’idée d’une rencontre avec le guide religieux afin de discuter des conséquences d’une telle mesure.