Serigne Mboup ” Il est temps que la démocratie interne prévale en notre sein et…”

Candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier, Serigne Mboup apprécie la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko.

« Ousmane Sonko, que je connais depuis plus d’une décennie, demeure un partisan d’un secteur privé fort et fer de lance du développement économique du Sénégal », a-t-il réagi, repris par Libération.

Le maire de Kaolack d’ajouter : « Récemment, il (Sonko) me l’avait rappelé en me faisant l’amitié de participer aux activités célébrant les 30 ans du groupe CCBM. »

Le PDG du groupe CCBM Holding et président de l’Union nationale des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS) approuve en ce sens les engagements pris par le nouveau régime notamment « la place stratégique » qu’il compte donner « au secteur privé national dans la création de richesse et d’emploi. »

Par contre, liste-t-il parmi ses attentes, « il est temps que la démocratie interne prévale en notre sein et qu’il ait plus de jeunes et de femmes dans nos organisations à l’instar de la nouvelle dynamique à la tête des Institutions du pays à travers des élections transparentes et inclusives. »