Dans le communiqué, ladite coalition dit avoir pris cette décision pour plusieurs motifs et il s’agit entre autres « de la série d’accidents tragiques survenus ces derniers jours, avec leur lourd bilan en vies humaines et en dommages physiques sur des compatriotes et de la douloureuse disparition de notre frère Gora Ndoye, député Yewwi Askan Wi de la circonscription Asie-Océanie », subitement arraché à notre affection ».

Toutefois, elle sollicite des prières pour les disparus et pour l’ensemble des blessés. « En lieu et place, la coalition recommande à tous militants, sympathisants et à tous les citoyens de consacrer une partie de cette journée à un recueillement et des prières pour le repos de l’âme des disparus, ainsi qu’un prompt rétablissement des blessés, et pour la paix de notre cher pays. Des délégations de la conférence des leaders se rendront au chevet des familles des victimes et des blessés, pour leur manifester toute la solidarité de la coalition… »