Séquestrée et transformée en prostituée, une fille de 17 ans couche avec plusieurs hommes durant 5 jours

Une mineure âgée de 17 ans, a été séquestrée et transformée en objet sexuel. La victime aurait couché avec plusieurs hommes durant 5 jours. Les faits se sont passés dans la ville religieuse de Touba.

Selon les informations de Source A, les deux proxénètes, un chauffeur de taxi, 20 ans, et une femme, 35 ans, gérante de gargote, ont été arrêtés. Poursuivis pour “association de malfaiteurs, proxénétisme et incitation à la débauche”, ils ont été déférés au parquet de Diourbel mercredi dernier.

Le journal précise que les mis en cause ont profité de la fugue de la mineure pour dérouler leur plan. Alerté par la famille de la jeune fille, le Commissariat spécial de Touba a ouvert une enquête. Ainsi, la mineure a été piégée et retrouvée dans un domicile niché à Touba.

Pressée de question, la jeune fille lâche des missiles. « J’ai l’habitude de fuguer et d’entretenir des rapports sexuels avec des hommes sans leur demander de l’argent. En réalité, j’étais amoureuse d’un homme et mon père a refusé notre a refusé notre union sous prétexte que mon amant est un griot. Je me suis donnée à lui et c’est ainsi que j’ai perdu ma virginité », a-t-elle expliqué avant de révéler qu’un taximan l’a mis en rapport avec une dame.

Poursuivant, elle a ajouté : « La dame avait promis de m’ouvrir un compte bancaire pour y verser mon argent. Elle me mettait en rapport avec des hommes pour des séances de plaisir. Mais elle n’a pas respecté son engagement ».

Cuisinée à son tour, la dame du nom de N. Diouf, se disant mariée et ancienne prostitué, a reconnu les faits. Selon elle, un chauffeur de taxi lui avait promis de la mettre en rapport avec une fille très jolie et très propre.

PressAfrik