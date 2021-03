Ahmed Khalifa NIASS : « Ousmane SONKO est mon fils et personne ne le touchera»

Le député placé sous contrôle judiciaire continue ses visites de courtoisie. Après le Groupe Futurs Médias (GFM), le leader du PASTEF s’est rendu au palais Hamadyana pour rencontrer Ahmed Khalifa NIASS .

Une occasion pour le marabout de faire comprendre à l’opposant qu’il fait partie maintenant de ses soutiens.

« Je vais appeler le président Macky SALL parce qu’il l’a dit à plusieurs reprises et vous le savez. Et je lui dirai ceci : ‘nous voulions que vous parliez avec Ousmane SONKO sur ce qui peut faire émerger le pays et ce que le pays n’aime pas’. Et je veux qu’Ousmane SONKO à son tour, en compagnie de ses militants, se retrouvent ici périodiquement pour dénoncer la corruption nommément. Ça, ce n’est pas le travail de l’OFNAC mais d’un politicien », déclare Ahmed Khalifa NIASS.

Poursuivant, il laisse entendre qu’il ne va laisser personne s’en prendre à Ousmane SONKO. Car, affirme-t-il à qui veut l’entendre : « Ousmane SONKO est mon fils et personne ne touchera à lui ».