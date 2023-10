C’est à un événement horrible qu’ont assisté, hier, les habitants de Kaolack une ville située à l’Est de Dakar. Après avoir été interdite d’enterrement, dans le cimetière de la capitale du mouridisme, la dépouille d’un présumé homosexuel, acheminée en catimini à Kaolack pour y être enterrée à Léona Niassène, a été déterrée hier par une foule en colère. Et brulée sur la place publique.

L’histoire ne dit pas si la police est intervenue et si le procureur de la République va ou non déclencher une enquête judiciaire pour situer les responsabilités et sanctionner les auteurs de cette profanation. Mais, à défaut d’un crime odieux, un délit abominable a été commis hier dans le quartier religieux de Léona à, dans la ville de Kaolack, à 200 km de Dakar, la capitale sénégalaise. A en croire des informations parvenues à Kewoulo, “le corps d’un homosexuel notoire a été déterré du cimetière de Léona Niassène et brulé par une foule en furie.” Inconnu du grand public, Ch. F…serait un homosexuel bien connu de son quartier et lorsqu’il est venu à rendre l’âme, sa famille, convenablement à son souhait, avait décidé de l’enterrer à Touba, la capitale du mouridisme.

“Informés par téléphone” que le corps d’un homosexuel en provenance de Kaolack devait arriver dans le cimetière de Bakhiya, “les éléments de Khadimatoul Khidma, les gardiens de l’orthodoxie dans la capitale du mouridisme, ont décidé d’éconduire le cortège avec la dépouille.” Avaient annoncé à Sénéweb des sources qui ont révélé l’affaire. Revenus à Kaolack, les parents du défunt se sont rendus dans le cimetière de Léona-Niassène où l’enterrement a eu lieu, loin des yeux inquisiteurs. Parce que, depuis que l’annonce de l’errance de ce corps a été annoncée, tous les cimetières du Sénégal ont été mis sous surveillance, pour empêcher l’enterrement en catimini du “corps de l’homosexuel.”

Finalement, après avoir procédé à la mise sous terre de leur défunt parent, les proches éplorés sont repartis, ignorant qu’au même moment des jeunes ultra conservateurs avaient après de longue fouille réussi à identifier la nouvelle tombe. Déterrée, la dépouille du présumé homosexuel a été trainée dans les rues de Kaolack avant de finir sur des braises entretenues avec des pneus sous les applaudissements des badauds. Et, la foule en liesse est repartie comme elle était venue, laissant sur place les restes de Ch. F….