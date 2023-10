Contribution : L’homosexualité, l’excavation et le feu ( Par Ndukur Kacc Ndao)

J’ai vu des vidéos terribles sur un supposé homosexuel déterré et brûlé vif à Kaolack à l’ouest du Sénégal. Si ces vidéos sont vérifiées, nous sommes tous en danger. Le Sénégal est devenu un pays d’insécurité où on peut brûler des homosexuels dans la jouissance festive. Les fachistes sont dans les interstices les plus profondes d’une société de violence symbolique et physique exécrable. Ces violences multiformes sont inscrites dans les ADN de nos cellules familiales et de la société globale où se jouent les systématiques intolérances devenues sanguinaires et meurtrières. Même le Ku Klux Kan ou les Nazis ou pendant les autodafés n’ont réussi à faire pire. Sous le silence de presque tout le monde. Un silence hypocrite qui se cache derrière la détestable homophobie devenue virale dans notre pays. C’est contre toutes les lois de miséricorde prônées par Dieu.

Je n’ai pas de problèmes pour des acteurs stratégiques qui détestent les homos. Mais je ne comprendrais jamais qu’on excave comme un archéologue un mort pour finalement le brûler. Un acte de sauvagerie extrême au nom de nos différences. Ce pays est devenu dangereusement viral. Les acteurs sont sont devenus méchants gratuitement. Des acteurs de commérages et de mensonges permanents pour justifier leurs echecs existentiels. Les homosexuels ont toujours été tolérés voire acceptés par les interstices les plus significatives de notre société. Iel était systématiquement dans nos mariages et autres activités dans l’acceptation tolérée des familles.

Il est vrai que les nouvelles configurations sociologiques ont changé la nature stratégique de leur combat pour la reconnaisance de leurs identités sexuelles. Personnellement, je les soutiens dans leurs libertés sexuelles. J’espère d’ailleurs que les candidats à la prochaine élection présidentielle auront le courage d’exprimer leurs positions pour ou contre face à ce phénomène de société. Personne n’a le droit de déterrer et de brûler un corps. Ils sont nombreux à brûler ou susciter de bruler les homosexuels au moment où ils baisent les femmes d’autrui ou inversement. Notre société enjambe toutes les intolérances y compris meurtrières. Nous paierons cher cette désinvolture collective face aux terribles violences symboliques et physiques. Ni la morale ni la religion ni peut être les paravents de ce crime odieux, inhumain et contre notre propre humanité.