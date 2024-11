''Le Sénégal peut lever au moins 2 550 milliards de « Patriot-Bond » auprès des sénégalais de la Diaspora (Aliou Diouck Économiste-Staticien)

Bonne nouvelle pour l’économie sénégalaise! Le Sénégal peut lever au moins 2 550 milliards de « Patriot-Bond » auprès des sénégalais de la Diaspora. Dans un contexte où l’economie s’est effondrée au quatriéme sous-sol, la mise en œuvre des “Patriots Bonds” est possible pour relever les défis économiques selon Aliou Diouck, économiste-staticien.

‘‘Dans une opérationnalisation du Plan d’Action Prioritaire 2025-2029, notre pays a opté résolument pour le développement d’un ensemble de filières compétitives dans les différents pôles. A cet effet, il est prévu la réhabilitation des sociétés de gestion des domaines industriels de Dakar, Saint Louis, Ziguinchor, Kolda, Kaolack. Il est prévu également la construction d’autres infrastructures de production, comme les agropoles, dans le pôle de Diourbel-Louga, le pôle du centre, le pôle nord etc. Ce sont des complexes multifonctionnels destinés à abriter les unités de transformations et de conservation des matières premières issues dans le pôle comme le projet de construction de magasins de stockage et de chambres froides”.Telle est la conviction de M.Aliou DIOUCK.

Toujours, le statisticien-économiste- financier de son état avance : “Dans le but de financer ces projets et d’autres déjà consignés dans le PAP 2025-2029, l’Etat du Sénégal prévoit la mise en place de ” Patriote-bonds ”. Une idée qui consiste à collecter de l’argent par le biais des Sénégalais, notamment, ceux de la Diaspora”.

Toujours dasns ses propos, Aliou Diouck rappelle: ”qu’après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington D.C., le gouvernement américain avait émis des obligations patriotes appelées « Patriot Bonds ». Les “Patriot Bonds” sont des obligations d’épargne qui ont été émises de décembre 2001 à décembre 2011. Le département du Trésor américain avait imprimé la mention « Patriot Bond » sur ces obligations d’épargne et les a utilisées pour financer des programmes de lutte contre le terrorisme.”

‘‘Le cadre pastéfien et, non moins, Directeur Administratif et Financier du Fonds National de la Microfinance (FONAMIF) de renchérir:”

Au Sénégal, dans l’optique d’un développement à partir des pôles, Un « Patriot Bond » peut être défini comme une forme d’obligation émise par les collectivités territoriales du pole pour financer les investissements cités plus haut. Les souscripteurs sont majoritairement les sénégalais de la diaspora. Ces bonds sont aussi ouverts à tous les autres sénégalais.

Le produit de ces émissions sert à couvrir la construction des infrastructures de productions générateurs de loyers, de caution ou de péage selon l’infrastructure. Ces flux de trésorerie servent à rembourser les obligations. On les appelle les « Revenue Bond ». Ces « Revenue Bond » sont dénommés « Private Activity Bond » car ces infrastructures seront utilisées par le secteur privé.

Ces bonds sont intéressants dans la mesure où ils sont rémunérés à des taux plus élevés que le taux du marché et peuvent donner droit à une épargne financière ou à un actif physique comme une maison, une ferme etc. Ces bonds sont en général exonérés d’impôts et de taxes. Ceci permet aux collectivités de payer un taux d’intérêt plus élevé que la normale en contrepartie des avantages fiscaux dont bénéficie également le souscripteur.

Pour le mettre en œuvre, il est nécessaire de créer un « Patriot Bond Dealer » et sélectionner un opérateur de communications électroniques ou bien une application dédiée.

En effet, Le « Patriot Bond Dealer » se charge de gérer le portefeuille de bonds et la planification de leurs cessions. Il gère aussi le change entre devises étrangères et monnaie locale (FCFA). Il gère aussi la nature du remboursement qui peut être une épargne financière ou du capital physique ou tout autre titre de propriété..

Le « Patriot Bond Dealer » peut être une agence dédiée, le trésor public ou la Caisse de Dépôt et de Consignation. L’opérateur de communication électronique quant à lui permettra de faciliter les transferts en toute sécurité entre le pays de résidence et le Sénégal.

Suivant une propension à épargner de 30%, il est possible de lever en 5 ans 2 550 milliards FCFA si on considère que la diaspora envoie chaque année pas moins de 1 700 milliards. Ce montant permet de résorber une bonne partie du gap de financement privé à rechercher qui s’élève à 5 675,38 milliards”, s’est- il expliqué.