Sénégal-Bénin : Petite retouche en vue dans le 11 de départ des Lions

Fidèle à sa philosophie de continuité dans son management de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé ne devrait pas apporter de gros changements dans le onze de départ des Lions qui doivent accueillir les Ecureuils du Bénin. Cette rencontre est prévue ce samedi, à 19 h, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Elle compte pour la première journée du groupe L des éliminatoires de la Can-2023.

Mais avec quelques absents et les formes du moment, Cissé est obligé de revoir sa copie par rapport au onze de départ de la dernière sortie des Lions contre l’Egypte, qualificative au Mondial Qatar-2022.

Edouard Mendy sera, sans doute, dans les buts. En défense, on s’attend au quatuor composé de Koulidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Cissé et Youssouf Sabaly. Dans l’entrejeu, Gana Guèye, Nampalys Mendy et probablement Pape Guèye pourraient être alignés. Et en attaquant, on peut retrouver Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Sadio Mané. Aliou Cissé, qui a l’habitude de jouer avec un 4-2-3-1 où un 4-3-3, pourrait privilégier la seconde tactique pour décrocher une victoire et réussir son entrée en matière dans la compétition.