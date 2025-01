Sénégal 2050 : Bassirou Diomaye Faye, architecte d’un nouveau départ pour la Nation

Depuis l’investiture de Bassirou Diomaye Faye en avril 2024, le Sénégal a amorcé une phase nouvelle et déterminante de son histoire politique, marquée par des changements notables par rapport à l’administration précédente de Macky Sall. Cette transition intervient dans un contexte complexe, où les aspirations démocratiques et économiques du pays doivent être conciliées avec les défis internes et externes auxquels le Sénégal fait face.

Sous la présidence de Macky Sall, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, le Sénégal a connu une stabilité politique relative et une croissance économique soutenue, en particulier grâce aux investissements dans les infrastructures et au développement des secteurs extractifs tels que le pétrole et le gaz. Toutefois, le mandat de Sall a été terni par des allégations de gestion opaque des ressources publiques et des tensions politiques croissantes, particulièrement avec l’opposition. Le climat politique a été exacerbé par des accusations de restriction des libertés publiques et de répression à l’égard des figures d’opposition. Ces tensions ont atteint leur apogée au cours de son dernier mandat, contribuant à une polarisation profonde de la société sénégalaise. En mars 2024, la victoire de Bassirou Diomaye Faye, leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail (PASTEF), à l’élection présidentielle a marqué un tournant dans l’histoire politique du pays. Faye a remporté plus de 54 % des voix, promettant un renouveau axé sur la transparence, la gouvernance et une répartition plus équitable des ressources. Cette élection symbolise le désir de la population de mettre en œuvre un changement fondamental après des années de frustrations liées à la gestion du pouvoir par l’administration précédente. Dès son investiture, le président Faye a mis l’accent sur des réformes ambitieuses, visant à renforcer l’état de droit et à redresser une gouvernance jugée défaillante. La lutte contre la corruption a été placée au cœur de son programme, avec la promesse d’instaurer une transparence totale dans les affaires publiques. Dans un geste fort, le président a dissous l’Assemblée nationale, majoritairement dominée par l’opposition, pour organiser des élections législatives anticipées. Cette démarche visait à garantir une majorité parlementaire favorable à ses réformes, un objectif qu’il a atteint avec succès lors des législatives de novembre 2024, où le PASTEF a remporté 130 des 165 sièges, consolidant ainsi sa position dominante dans les institutions. Le gouvernement de Faye a également engagé une révision des contrats pétroliers et gaziers signés sous l’ère Sall, avec l’objectif de maximiser les bénéfices pour le pays et de corriger certaines failles dans les accords précédemment négociés. Bien que cette réévaluation ait été saluée par une partie de la population, elle a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs étrangers, qui redoutent des répercussions sur la stabilité juridique et économique du Sénégal, traditionnellement perçu comme un modèle de stabilité en Afrique de l’Ouest. ce pendant sous la présidence de Macky Sall, le Sénégal a indéniablement progressé sur le plan économique, grâce à des projets d’infrastructures de grande envergure et à l’exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz découverts en mer. Cette période a été marquée par des investissements massifs dans des projets tels que le Plan Sénégal Émergent (PSE), destiné à moderniser l’économie sénégalaise. Cependant, malgré ces succès économiques, des critiques ont émergé concernant le manque de transparence dans la gestion des ressources publiques et l’accusation de clientélisme. La gouvernance sous Sall a également été ternie par des allégations de corruption et une répression croissante de l’opposition, ce qui a alimenté un climat de méfiance et de contestation. A l’inverse, le régime de Bassirou Diomaye Faye se caractérise par une volonté de rupture avec les pratiques antérieures, notamment en matière de gouvernance et de gestion des affaires publiques. L’accent mis sur la transparence, la lutte contre la corruption et la révision des accords économiques témoigne de la volonté de Faye de restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs dans les institutions du pays. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes s’accompagne de défis considérables. Il s’agit notamment de maintenir l’équilibre économique du pays tout en procédant à des révisions structurelles profondes qui pourraient perturber l’ordre établi, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l’énergie et les infrastructures. Le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, se trouve à un carrefour crucial de son développement politique et économique. Les réformes proposées par Faye offrent une opportunité unique de moderniser l’administration publique et de redonner confiance aux citoyens dans la gestion des affaires de l’État. Cependant, ces réformes devront être menées avec pragmatisme, en tenant compte des réalités économiques et des enjeux géopolitiques de la région. Le succès de cette transition dépendra de la capacité du nouveau président à naviguer entre les impératifs de changement et les défis liés à la préservation de la stabilité économique et politique du Sénégal.