Sédhiou : Mobilisation générale contre les grossesses précoces en milieu scolaire

Le phénomène des grossesses précoces non désirées en milieu scolaire à Sédhiou suscite une vive préoccupation en raison de ses répercussions négatives sur la scolarité des jeunes filles. Face à cette problématique, l’inspection académique, en collaboration avec divers partenaires, a lancé le 16 janvier une initiative ambitieuse intitulée « Zéro grossesse précoce non désirée en milieu scolaire », portée par l’organisation Marie Stopes International (MSI) Sénégal. Cette initiative vise à promouvoir la réussite éducative des filles et à lutter contre les obstacles qui compromettent leur avenir.

Ce projet est soutenu par MSI Sénégal en partenariat avec l’académie de Sédhiou, la division du contrôle médical des écoles et le ministère de l’Éducation nationale. Emmanuel Diop, directeur pays adjoint de MSI/Sénégal, a réaffirmé l’engagement de son organisation en déclarant : « Nous contribuons de manière stratégique et financière au suivi et à l’évaluation des actions mises en œuvre pour répondre à cette problématique. ». Cheikh Yaba Diop, inspecteur d’académie de Sédhiou, a, quant à lui, mis en avant l’importance d’une réponse collective et intégrée : « Ce projet nous offre une opportunité unique de combattre efficacement ce phénomène. Grâce à une approche multisectorielle impliquant la direction régionale de la santé, nous travaillons à éradiquer les grossesses précoces tout en soutenant les jeunes filles enceintes pour qu’elles poursuivent leur scolarité. ». La phase pilote du projet cible deux collèges et deux lycées de la région. Cependant, l’inspection académique ambitionne d’étendre cette initiative à d’autres établissements dans le cadre du projet PADES 2, qui soutient le développement du secteur éducatif au Sénégal. Par ailleurs, Salimata Sow, élève au lycée de Bounkiling et leader élève animateur, s’est engagée à jouer un rôle actif dans la sensibilisation de ses camarades : « Les grossesses précoces constituent un frein majeur à l’éducation des filles. Il est de notre devoir de partager les connaissances et de sensibiliser pour changer cette réalité ». Lors de la cérémonie de lancement, des kits d’hygiène ont été distribués aux élèves des écoles bénéficiaires pour renforcer leur bien-être et leur autonomie.

À Sédhiou, bien que le taux d’accès des filles à l’éducation élémentaire atteigne 97 %, seulement 16 % d’entre elles terminent le cycle secondaire, contre une moyenne nationale de 29 %. Ces chiffres témoignent de l’urgence de solutions adaptées pour améliorer la rétention scolaire et l’accès des filles à une éducation de qualité. Cette initiative, rapportée par Sud Quotidien, met en lumière les défis éducatifs pressants dans la région de Sédhiou et appelle à une mobilisation collective pour garantir l’épanouissement des jeunes filles et leur droit à l’éducation.