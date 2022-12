Sédhiou : La gendarmerie interpelle un faux infirmier

Un faux infirmier a été interpellé par la gendarmerie dans la communauté rurale de Yarang Balante, dans la région de Sédhiou.

« Le 28 novembre 2022, aux environs de 18 heures, la brigade territoriale de Samine a procédé a l’arrestation d’un individu qui exerçait illégalement comme infirmier dans la localité de Yarang Balante », a indiqué la Direction de l’Information et des Relations publiques (DIRPA) de la gendarmerie.

La même source de faire savoir qu’un lot de matériels médicaux et des médicaments ont été saisis lors de la perquisition du domicile de la mise en cause. Et ce sont, « 2 blouses de protection jetables, 21 pinces, 4 plateaux, 3 tensiomètres, 4 paires de ciseaux, 2 stéthoscopes, 2 blocs d’ordonnancier des 100 pages, 2 registre de consultation, 1 tambour, 1 thermo flash, 1 thermomètre 1 cachet et 1 frigo bar ».