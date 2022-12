Lors du vote du budget du ministère de la justice ce jeudi 1er décembre, l’Assemblée nationale a été le théâtre, selon le Forum du justiciable « d’un spectacle vil, odieux, infâme, et déshonorant dont les acteurs ne sont autres que nos députés nouvellement élus ». A cet effet, Babacar Ba et Cie, dans une note parvenue à Senego, exigent le respect et la sauvegarde des valeurs républicaines.

En effet, il faut rappeler que « les sénégalais fondaient beaucoup d’espoirs sur cette nouvelle législature qu’ils espéraient être une Assemblée nationale de rupture où les débats d’idées prendront le dessus sur les invectives et les incivilités ».

Sur ce, le Forum du Justiciable dit condamner, « fermement ce qui se passe à l’Assemblée nationale (invectives, insultes, bagarres attaques entre groupes parlementaires, règlements de comptes entre députés…) ; rappelle que L’Assemblée nationale du Sénégal est la deuxième autorité constitutionnelle, en vertu de l’article 6 de la Constitution et appelle les députés de tous bords à la retenue et au respect de l’institution parlementaire ». Mais aussi exige le respect et la sauvegarde des valeurs républicaines.