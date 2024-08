Sécurité routière : Voici les recommandations du CESE en …

Alors qu’un séminaire s’est ouvert ce lundi 19 août au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour préparer les états généraux des transports publics, Seneweb rappelle qu’en novembre 2019, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), sous la présidence d’Aminata Touré, avait produit un document de recommandations pour la sécurité routière.

Le directeur exécutif de la Nouvelle prévention routière, Makhar Faye, avait, entre autres, suggéré la création d’un nouveau corps différent de la police et de la gendarmerie pour le contrôle-sanction, l’introduction de l’éducation routière dans les programmes scolaires, la sensibilisation et la formation post-permis de conduire et le renforcement de la législation.

Présent à la séance, le représentant du Forum civil, Ibrahima Ndongo, avait, en son temps, recommandé la fusion des fichiers des accidents avec ceux des infractions routières, la réglementation des pneus d’occasion et l’obtention des permis A1 et A à 18 ans au lieu de 15 et 16 ans, « compte tenu de l’accidentologie très élevée des deux-roues dont la mortalité sans cesse croissante frappe essentiellement les jeunes ».

De plus, le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), Thierno Ibrahima Aw, avait proposé que 10 % du Fonds d’entretien autonome soient transférés à la sécurité routière pour financer des projets et des programmes.

Pour rappel, le week-end du 17 au 18 août, sept personnes sont mortes et 14 ont été blessées lors d’une collision entre un bus et un minicar dans la région de Tambacounda. Dans la nuit du samedi au dimanche, un autre accident de la route à Mboro a fait un mort.