Saraya : Le maire et les populations ne veulent plus du Préfet

Sambaly Biagui, maire de la commune de Saraya a fait face à la presse locale lundi 10 juillet 2023, pour clarifier ses rapports pour le moins houleux avec le préfet de son département. Une mésentente qui remonte bien avant son installation à la tête du conseil municipal de Saraya, au moment du dépôt des candidatures aux élections municipales.

Les deux autorités se regardent toujours en chien de faïence. A cela, l’édile de Saraya ajoute l’implication du préfet Cyprien Antoine Ballo dans plusieurs choses qui ne sont pas, selon lui, de son ressort.

Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le maire de la ville de Saraya n’y est pas allé par Quatre chemins. « Depuis que nous sommes élus au soir du 22 février 2022 à la tête de cette municipalité, nous avons souhaité être accompagné par les forces vives de la commune mais également de l’administration publique. il se trouve que celui qui est censé nous accompagner dans notre politique de développement se dresse contre nous. Toutes actions entreprises dans le sens de mettre la commune de Saraya sur la voie de l’émergence sont bloquées par le préfet », a dénoncé d’emblée l’édile de Saraya rapportés par nos confrères de La Voix Plus.

Avant de poursuivre: « Nous natifs de Saraya ne sommes pas là pour démasquer quelqu’un mais juste pour entériner, ratifier et valider les points de revendications des jeunes de Kédougou pour le départ de l’autorité administrative du département de Saraya. Le commandant de brigade pris en photo n’est qu’un exécuteur des ordres, le cerveau est là. J’avais alerté depuis bien longtemps, j’avais écrit partout sans succès. Le département de Saraya est loin de l’administration centrale et nous sommes abandonnés à nous même et les gens font ce qu’ils veulent ici. Je m’engage à m’adjoindre aux directives de la région, aux prérogatives d’une force vive pour libérer Saraya. Nous sommes à bout de souffle, le département est mal géré. Nous interpellons les hautes autorités du pays, si rien n’est fait nous engagerons toute la population dans le combat ».

Il faut noter que le samedi 8 juillet à Kédougou, les jeunes ont marché pacifiquement pour la libération de Oudy Diallo. Les points revendicatifs de cette marche étaient notamment la libération de l’activiste Oudy Diallo; le départ immédiat du préfet de Saraya, du sous-préfet de Bembou, du commandant de brigade de Saraya et de Kédougou.