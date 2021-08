Santé de son époux : Fatimé Raymonne Habré saisit les Ong

«Objet : Saisine des Ong des droits de l’homme : la Raddho, le Forum du Justiciable, Afrikajom Center, la Lsdh, l’Ondh, le Comité sénégalais des droits de l’homme, Amnesty Sénégal, au sujet de la santé du Président Hissein Habré.

Mesdames et messieurs, membres des Organisations des droits de l’homme, je vous saisis par cette présente au sujet de la santé du Président Habré. A plusieurs reprises, je me suis adressée à l’opinion, en général et exprimée ma préoccupation, mon angoisse quotidienne face aux risques du Covid 19 pour le Président mais aussi, pour moi-même. Je suis quotidiennement sur la route de cette prison, confrontée sans cesse à un environnement que je ne peux rendre plus sécure tellement les besoins sont constants. Mesdames et messieurs, vous vous êtes engagés dans la défense des droits de l’homme, cette mission s’inscrit aussi dans le respect de la dignité humaine. Aujourd’hui, la situation du Covid est grave et les risques sont énormes, la contamination est incontrôlable et se poursuit dangereusement. Nos avocats ont exprimé leur préoccupation en révélant, à ma suite, que le Président est hypertendu, diabétique, autrement dit, il est en danger.