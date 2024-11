Sangalkam: Ousmane Sonko tacle le régime de Macky Sall et promet de mettre fin au...

La campagne pour les élections législatives du 17 Novembre continue de battre son plein a quelque jours du jours du scrutin.

En tournée dans les localités de Bambilor et Sangalkam, la tête de liste de la coalition Pastef, Ousmane Sonko s’en est pris aux dignitaires de l’ancien régime qu’il accuse de n’avoir ni de programme, ni d’ambition encore moins une visions politique pour le Sénégal. Il affirme que ceux qui ont eux la chance d’être porté au pouvoir n’ont fait que voler les deniers publics.

Le leader des patriotes de soutenir que le programme Sénégal vision 2050 présenté au peuple il y a quelques semaines, prévoit des projets de développement pour le Parc urbain que polarise les localités de Sangalkam, Keur Ndiaye Lo, Lac Rose, Bambilor et que toutes ces habitations précitées seront développées afin de mettre fin á l’exode rurale et maintenir les populations dans leur pôle.

Abordant la question du foncier qui constitue une préoccupation capitale pour les habitants des zones visitées et situées á la périphérie de Dakar, Ousmane a rassuré que le bradage foncier exercé par les autorités du régime de Macky Sall est terminé depuis l’arrivée du président Diomaye au pouvoir.

Il révèle pour la même occasion avoir par le passé téléphoné pour intervenir et donner des instructions de stopper une procédure d’un litige foncier qui concernait promoteur pour que lui même prenne connaissance du dossier en question et prendre les mesures qui s’imposent.

L’actuel premier ministre na pas manqué de rappeler le combat qu’il a mené depuis très longtemps et qui lui a valu une condamnation injustifiée avant d’être relaxé. Il révèle de surcroit pour que nul ne l’ignore, que le nouveau gouvernement a récupéré plus de 25 immeubles cédés ou vendus illégalement par l’ancien régime et que certaines parties de l’aéroport et des projets supposés de création de pole urbains n’ont servi qua se partager des terres.

Il a par ailleurs appelé les populations à se conformer aux lois et règlement en matière foncière, de chercher à voir claire avant d’acheter ou vendre leurs domaines mais aussi revaloriser et surtout travailler les terres souvent vendues dans la précipitation pour se faire juste de l’argent.

Sonko na pas manqué d’appeler la foule venue l’écouter de faire bloc derrière le président Diomaye et le gouvernement pour ensemble mener le Sénégal vers le développement souhaité par tous.