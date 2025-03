Propos contre Macky Sall: Ngagne Demba Touré défend Moustapha Sarré et déclare...

Me Ngagne Demba Touré, Directeur Général de la SOMISEN S.A, a pris position avec force sur la RFM, dans l’émission Quartier Général. , soutenant sans réserve les propos du ministre Moustapha Ndiéck Sarré, qui a qualifié l’ex-président Macky Sall de « chef de gang ». Revenant sur les violences meurtrières qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024, il dénonce un « banditisme d’État »

Le Président de la jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) a déclaré partager sans réserve les propos du ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndièck Sarré, qui a qualifié l’ex-président Macky Sall de « chef de gang » en évoquant les manifestations violentes de 2021 à 2024, ayant causé la mort de nombreux jeunes.

« Je partage entièrement et intégralement l’avis du ministre Moustapha Ndiéck Sarré », a martelé Me Ngagne Demba Touré.

Selon lui, l’indignation suscitée par les poursuites contre certains responsables impliqués dans des crimes ou scandales financiers est mal placée. À ses yeux, le véritable problème réside dans les difficultés que traverse le pays.

Dans la foulée, Me Touré dénonce l’emprisonnement d’Ousmane Sonko, un homme ayant servi son pays pendant 15 ans et qui aspirait à se présenter aux élections. Il rappelle que des Sénégalais se sont insurgés contre cette injustice et que, en réponse, des individus non identifiés, armés de fusils d’assaut, ont abattu des manifestants.

« C’est du banditisme pur et dur », s’indigne-t-il. Pour lui, qualifier Macky Sall de « chef de gang » est une formulation bien en deçà des crimes commis contre ces jeunes Sénégalais.

https://youtu.be/0obwm3E-LdM?si=4er0D6OfLuTD-5lX