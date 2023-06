Sadio Mané exprime son admiration pour les Brésiliens et considère Vini Jr comme l’un des trois meilleurs au monde

Leader sénégalais, l’attaquant Sadio Mané a fait preuve de respect et d’admiration pour l’équipe brésilienne après la victoire 4-2 à Lisbonne, au Portugal, mardi.

Juste devant le stade, Sadio Mané est apparu portant le maillot brésilien avec le nom de l’ancien gardien Taffarel sur le dos. En uniforme Seleçao, l’attaquant sénégalais rend hommage à l’équipe nationale brésilienne.

C’est un super ami, il bossait avec moi à Liverpool. Je suis un admirateur du Brésil, j’aime les Brésiliens, j’aime Taffarel. Lorsque je l’ai vu, j’ai demandé à changer le maillot, a dit le joueur du Bayern de Munich.Les anciens de Liverpool ont marqué deux buts dans ce match amical mardi, y compris un très bon but dans le virage.

Le Brésil est un très bon groupe. Peut-être qu’aujourd’hui ils pourraient faire mieux, nous savons à quel point ils sont bons, peut-être que c’était juste aujourd’hui. « J’ai encore beaucoup de respect pour le Brésil et les acteurs », a-t-il ajouté.

Mané a poursuivi : Nous respectons ce type de jeu et bien sûr le Brésil est l’une des meilleures équipes au monde, mais ce soir on a bien joué, créé des opportunités et inscrit 4 buts. On méritait sans doute de gagner. »

Mané a aussi salué Vini Junior, qui portait le maillot nº10 de la Sélection en amical. D’après les Sénégalais, l’attaquant du Real Madrid est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs au monde :

« Quelques années plus tard, nous avons vu le développement de Vinicius. Je le respecte. Pour moi, il est l’un des trois meilleurs au monde, il doit conserver ce haut niveau pour gagner le Ballon d’Or », a-t-il laissé tomber.