L’insécurité alimentaire s’est aggravée dans le monde en 2023, près de 282 millions de personnes ayant nécessité une aide d’urgence sous l’effet des conflits, en particulier à Gaza et au Soudan, mais aussi d’événements météorologiques extrêmes et de chocs économiques, alertent mercredi 16 organisations de l’ONU et humanitaires.