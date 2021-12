Saccage des bus de Dakar Dem Dikk : 5 transporteurs condamnés à un mois ferme, deux autres relaxés

Les 7 transporteurs de la gare de Diourbel, Galaye Faye, Ndary Bèye, Adama Sylla, Ibrahima Ndiaye, Abdou Fall Ndiaye, Birame Sow, Ibrahima Ndiaye, Abdou Fall Ndiaye, Birame Sow, Ibrahima Ndiaye ont connu des fortunes diverses à l’issue du procès qui les opposait à la société nationale des transports, Dakar Dem Dikk.

Selon « L’Observateur », le Tribunal des Flagrants délits de Diourbel a condamné les sieurs Galaye Faye, Adama Sylla, Ibrahima Ndiaye né en 1980 et Abdou Fall Ndiaye à 6 mois de prison dont un mois ferme pour avoir participé à un rassemblement illicite ayant causé des troubles et dommages à autrui et de payer à titre de dommages et intérêts à Dakar Dem Dikk la somme de 3 millions Fcfa.

Le tribunal condamne le sieur Birame Sow à un mois de prison ferme pour le délit de rébellion après l’avoir relaxé des autres chefs de poursuites. Quant aux autres prévenus, les sieurs Ndary Bèye et Ibrahima Ndiaye Ndiaye, ils ont été relaxés de tous les chefs d’accusation.