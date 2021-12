Flagrants délits : Le fils de Khalifa Sall condamné pour escroquerie et abus de confiance

Ismaïla Sall, fils de Khalifa Sall, a échappé à la prison. Il a été condamné jeudi par le tribunal des Flagrants dé- lits de Dakar à six mois de prison assorti de sursis et un versement de 20 millions de francs de dommages et intérêts ! Ismaila Sall, fils de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, était poursuivi pour “escroquerie et abus de confiance” portant sur près de 60 millions F Cfa au préjudice d’un Espagnol du nom de Agatino Pellizzeri, rapporte Le Témoin qui a assisté à l’audience.

Le tribunal a relaxé Ibrahima Abdoulaye Pam du délit de complicité. A la barre, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés. « J’ai connu Agatino par le biais de Ibrahima Abdoulaye Pam. Je n’ai jamais reçu 60 millions Fcfa de Agatino. Il m’a remis de l’argent à des époque et des périodes différentes d’un montant de 16,2 millions Fcfa pour la construction d’une usine de café et pour l’acquisition de terrains pour le compte de sa So- ciété Dakar Sarabi », s’est défendu M. Sall.