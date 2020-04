Sablux dégaine 77 millions contre le Covid-19

Le groupe SABLUX, spécialiste de l’Immobilier a remis, en guise de participation directe aux fonds FORCE COVID-19 un montant de 50 millions de FCFA.



Cette remise a été faite au Ministre des Finances et du Budget Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, en présence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique Monsieur Abdou Karim FOFANA.

Le ministre Abdoulaye Daouda DIALLO, tout en rappelant l’importance de cet effort considérable dans ce contexte de tension économique, a salué ce geste doublement patriotique.



Abordant dans le même sens que son homologue, le ministre de tutelle a tenu à préciser que le Groupe, 100% sénégalais, participe déjà activement à la création d’emplois au Sénégal et à la transformation du paysage urbain.

En outre le groupe SABLUX par la voix de son PDG Monsieur A. Lamine NDIAYE et son associé Monsieur Souleymane Diallo DG de SABLUX IMMOBILIER, s’est engagé également à la preservation des emplois, gage de résilience économique et social malgré le ralentissement des activités économiques…



Ce geste est un exemple pour tous les acteurs économiques quant à leur participation à l’effort de l’Etat notamment les promoteurs et autres acteurs de l’immobilier.

Par ailleurs, le groupe SABLUX a précisé que cet effort financier n’aura pas été le seul car ayant subventionné directement des familles et communes pour un montant de 27 millions de FCFA face à l’urgence de certaines sollicitations depuis la survenance de la crise.