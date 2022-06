Suivez la revue de la presse du 24 juin 2022 de ZIK FM. Elections législatives, malgré les problèmes qu’a apporté les parrainages, apparemment ce n’est pas prêt de finir. Selon Me Abdoulaye Tine, “ce n’est pas encore fini, je vais porté le combat dans les plus hautes sphères, nous lutterons pour que le parrainage n’est plus lieu au Sénégal“.

Il faut que l’on élimine les parrainages pour plus de sécurité dans notre pays, et permettre à chacun de pouvoir participer aux élections s’il le désire. Le parrainage peut apporter beaucoup de soucis et de discordes. Donc selon toujours Me Abdoulaye Tine, c’est un fait à bannir.

Cependant, il faut noter que Ahmed Aidara fera face au juge aujourd’hui. Il faut rappeler que c’est par rapport à la participation de manifestations non autorisées ce 17 juin passé. Il faut noter c’est la même chose que l’on reproche à Mame Diarra Fam et Déthié Fall.