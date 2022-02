Suivez la revue de la presse du 2 février 2022 de Zik FM. Plus de peur que de mal à Bissau, le Président Embalo rassure par rapport au coup d’Etat qui a failli avoir dans son pays. Toutefois il faut noter qu’il ya eu plusieurs blessés et morts durant les affrontements. Le coup d’ a été déjoué de justesse. Tout cela s’inscrit dans la lutte contre les trafiquants de drogue et la corruption.

Avec les nombreuses coup d’Etat notés ces temps si dans plusieurs pays d’Afrique le CEDEAO est interpelé pour une meilleur gestion des crises. Il faut travailler à ce que les militaires arrêtent de confisquer les pouvoirs entre les mains des civiles.

Le Senegal doit se protéger, et prendre des précautions par rapport aux problèmes avec le MFDC. Et dans ce sens, Dakar, Banjul et Bissau doivent unir leurs forces pour se protéger mutuellement et pouvoir contre carrer tout éventuel attaque.

Le Senegal va rencontrer l’équipe du Burkina Fasso ce soir à partir de 19h.