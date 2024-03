Amara Diouf : « Je souhaite d’abord m’intégrer pleinement dans l’équipe première »

« C’est avec un immense plaisir que j’ai appris ma convocation. Je suis vraiment très content d’être ici, de vivre ma première sélection avec l’équipe première du Sénégal, d’être ici avec mes grands frères. J’ai appris cette nouvelle alors que j’étais dans ma chambre, en train de dormir, quand on m’a réveillé pour me dire de regarder en direct la publication de la liste de Cissé. Je me suis précipité pour me réveiller, mes autres coéquipiers m’ont rejoint et nous avons regardé cela ensemble. Quand j’ai entendu mon nom, j’étais très content, mes coéquipiers m’ont félicité et encouragé », a partagé l’actuel sociétaire de Génération Foot.

La jeune sensation sénégalaise s’était révélée lors de la CAN U17 de mai 2023, où il avait inscrit cinq buts, contribuant au sacre du Sénégal. Il avait ensuite brillé lors du début de la Coupe du monde U17 de novembre 2023 avec deux buts en trois matchs, avant de contracter une entorse lors du dernier match de la phase de poules. Désormais auprès de ses aines, le jeune Lion a exprimé sa volonté de bénéficier de l’expérience de Sadio Mané et Cie. « Je suis venu dans la tanière et j’ai trouvé mes aînés ici avec qui j’ai longtemps rêvé d’être. Ils nous font rêver. Ils m’ont accueilli de la plus belle des manières, m’ont mis à l’aise aussi et j’espère apprendre beaucoup de choses d’eux. Je suis là pour apprendre, je suis derrière eux pour en apprendre davantage. » Il a également partagé ses ambitions futures : « Mon objectif est de bien m’intégrer d’abord, ensuite j’aimerais aussi gagner des trophées avec cette sélection, notamment la CAN et la Coupe du Monde »,ajoute-t-il.