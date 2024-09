Remous au PDS: Karim Wade attaqué par Woré Sarr et des militants...

L’annonce de l’organisation des élections législatives anticipées, le 17 novembre prochain, dans la foulée de la dissolution de l’Assemblée nationale, crée des remous au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS). Un communiqué signé par des militants mécontents de la gestion de Karim Wade dont Woré Sarr, secrétaire générale adjointe chargée des femmes, annonce la mise en place « d’un comité de réflexion stratégique pour définir les perspectives politiques et électorales » piloté par leur camarade de parti, Tafsir Ibrahima Thioye.

Ces libéraux, repris par Le Quotidien, dénoncent, entre autres griefs, «les nombreux dysfonctionnements et la paralysie qui frappent les organes de direction». Ils martèlent : «Le Secrétariat national ne s’est pas réuni depuis sa mise en place en 2019. Le Comité directeur ne s’est pas réuni depuis 2019. Le Bureau politique ne s’est pas réuni depuis 2015.»

Par ailleurs, regrettent-ils : « Les renouvellements qui étaient censés apporter des correctifs et contribuer au renforcement de l’organisation ont été émaillés, selon plusieurs témoignages, d’abus, d’irrégularités inacceptables, de dysfonctionnements majeurs en violation flagrante des textes qui régissent le fonctionnement du parti. Il s’y ajoute les décisions arbitraires de nomination à des postes électifs et contre des responsables, qui ont fini de saper dangereusement les fondements démocratiques du parti. »

Woré Sarr et Cie soulignent « avec étonnement l’impréparation du parti et sa valse dangereuse et éhontée entre la majorité sortante et la nouvelle majorité», et mettent ainsi en garde « tous ceux qui seraient tentés de faire du Pds ‘’un parti yobalé ma’’».