"Ousmane Sonko n'est plus éligible si...", Me Baboucar Cisse

Me Baboucar Cissé est formel . Ousmane Sonko perd ce droit. Il précise que si l’arrêt est accueilli en cassation. Par ailleurs, l’avocat estime inapproprié qu’Ousmane Sonko poursuive en cassation. “Pour quelqu’un qui n’a pas interjeté appel…” explique-t-il.

La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement en première instance. Il a condamné Ousmane Sonko à six mois avec sursis pour les délais d’injures publiques et diffamation. Il a confirmé les dommages et intérêts et fixe la contrainte par corps au maximum. Le juge Mamadou Cissé Fall a ordonné la publication de l’arrêt du jugement dans les quotidiens Walfadjri, l’observateur, sud quotidien ,le quotidien et le Soleil.