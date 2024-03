Ramadan : Les mises en garde du CNRA aux médias

Dans un peu plus d’une semaine, les musulmans vont observer le mois de Ramadan. Une période qui arrive également avec la production de mini-séries et émissions religieuses pour s’accorder au thème. Cependant, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) prévient qu’il ne laissera pas tout passer.

“Le CNRA appelle les médias à accorder une grande attention et un soin particulier aux contenus des sketches et émissions ramadan. Le CNRA attire l’attention des médias et les invite à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant le mois de ramadan”, écrit l’agence dans un communiqué reçu à Kewoulo.

Ainsi, le CNRA prévient qu’il sera interdit la diffusion de contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, un contenu qui pourrait tourner en dérision la religion, entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés.

Dans ce contexte pré-électoral, le CNRA sera également vigilant concernant les contenus pouvant dénigrer ou favoriser un acteur politique. “Dans ce contexte pré-électoral, le CNRA met en garde contre l’utilisation des sketches et émissions ramadan pour la diffusion de contenus politiques, notamment ceux faisant la propagande en faveur de candidats ou s’attaquant à d’autres”, lit-on.