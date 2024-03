Gambie: Un membre de Pastef retrouvé mort à la Plage de Daku

Un jeune membre de Pastef, Lakhsane Diaw, qui avait fui la répression policière de l’État du Sénégal pour s’exiler en Gambie, a été retrouvé mort à la plage de Daku dans ce pays voisin.

Le corps de Lakhsane Diaw a été découvert ce mardi 5 mars 2024, dans la matinée, sur la plage de Daku en Gambie. Selon les informations fournies par le député, Diaw s’était exilé en août 2023 pour échapper aux persécutions.

Sur la page officielle de la Jeunesse Patriotique du Sénégal-JPS, on peut lire : « Le corps sans vie de notre frère Lakhsane DIAW (membre de la JPS de Grand Dakar) a été retrouvé à la plage de Bakao en Gambie où il réfugiait depuis août 2023 à cause des persécutions contre les membres de PASTEF et de la JPS en particulier ».

Article écrit par : Emmanuel Ndour