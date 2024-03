Ramadan: Le cas Brûlant de Mahamadou Diawara en équipe de France U19

Depuis cette année, la FFF a défini un “cadre de neutralité” pour les sélections tricolores. En pratique, les staffs des équipes de France ont donc la consigne de ne pas modifier les conditions des stages des équipes de France cadrant ainsi la pratique du jeûne du ramadan.

Selon plusieurs sources, la FFF a voulu se montrer très claire auprès des joueurs cette année, érigeant la laïcité en principe premier. La ligne est donc que dans toutes les sélections, les joueurs doivent s’adapter au rythme habituel de l’équipe, et non l’inverse. Le ramadan, qui a débuté le 11 mars, ne doit donc pas venir perturber les stages des équipes de France. Autrement dit, aucune modification du programme pour favoriser le jeûne ou autre pratique. Dans plusieurs interviews, le président de la FFF, Philippe Diallo, a répété ces consignes diffusées au sein de l’institution. “J’ai réaffirmé que c’est dans ce cadre de neutralité que nos sélections fonctionnent concrètement, ça veut dire que nous ne modifions pas les conditions d’exercice de nos sélections pour des critères religieux”, a-t-il dernièrement indiqué dans les colonnes du Figaro.

Les sélectionneurs ont relayé ce message, en laissant entendre qu’il est possible de décaler la pratique. Dans ce cadre, le jeune milieu de l’OL, Mahamadou Diawara, a d’abord été appelé en équipe de France U19, avant d’être finalement remplacé par le Nantais, Dehmaine Tabibou Assoumani, sans communication de la Fédération. Mais que s’est-il passé en coulisses ? Mahamadou Diawara, comme d’autres joueurs, a été mis au courant des nouvelles consignes de la FFF concernant le jeûne en sélection et a préféré passer son chemin. Il a donc été retiré de la liste.

On constate d’ailleurs – de manière un peu troublante – que l’OL mentionnait ce mardi 19 mars Diawara dans la liste de ses joueurs partis en sélection, alors qu’il a été retiré du groupe U19 tricolore de Bernard Diomède, et qu’il a participé à l’entraînement de l’OL ce mercredi. Contactés, la Fédération Française de Football et l’entourage du joueur n’ont pas souhaité faire de commentaires à ce sujet.