Guédiawaye : un garçon de 7 ans traîné dans des buissons et violé par un jeune de 17 ans

La police de Wakhinane-Nimzatt de Guédiawaye a déféré, hier, au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye un adolescent de 17 ans pour acte contre-nature et viol sur un mineur de moins de 10 ans.

D’après le quotidien Les Échos qui donne l’information dans sa livraison du jour, le mis en cause a traîné sa victime dans les buissons du quartier Baaji-Naar de la commune avant d’entretenir avec lui des rapports sexuels coupables.

Acculé de questions par une foule en furie, C. S., qui dit être pêcheur de profession, avoue tout et se confond dans de plates excuses. En effet, le jeune prédateur sexuel redoutait, plus que tout, un lynchage en règle.

Soumis à un interrogatoire sommaire, le lubrique C. S., qui réaffirme ses aveux avec force détails, dit agir de la sorte pour la première fois de sa vie et rencontrer par hasard sa victime, M. B., qu’il déclare ne pas connaître.