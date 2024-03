Appel à l’indemnisation : Détenus politiques libérés

Article opinion écrit par le contributeur : Philipe Malou.

Dans le paysage politique sénégalais, une question cruciale continue de diviser les opinions et de susciter des débats : celle de l’indemnisation des détenus politiques. Il est impératif que tous les individus emprisonnés de manière illégale soient indemnisés pour les préjudices subis.

Les détentions politiques sont souvent le résultat de manœuvres douteuses et d’un abus de pouvoir de la part des autorités en place. Ces détentions arbitraires violent non seulement les droits fondamentaux des citoyens, mais sapent également la démocratie et l’État de droit. Nombreux parmi eux sont des militants, des défenseurs des droits de l’homme ou…

…simplement des voix dissidentes qui osent critiquer le gouvernement en place. Leur tort ? Exprimer leurs opinions, exercer leur droit à la liberté d’expression, un droit pourtant inscrit dans les principes démocratiques.

Lorsque ces individus sont jetés en prison sans procès équitable, sans preuves tangibles de leurs prétendus crimes, c’est toute une société qui souffre. Leurs familles sont déchirées, leurs moyens de subsistance sont compromis, et leur dignité est bafouée. Il est donc essentiel que la société sénégalaise reconnaisse ces injustices et agisse en conséquence.

Certains pourraient argumenter que l’indemnisation des détenus politiques représente un fardeau financier pour l’État. Mais, ce coût financier doit être mis en balance avec les valeurs morales et les principes de justice qui fondent notre société. Les gouvernements successifs ont la responsabilité de réparer les torts qu’ils ont infligés à leurs propres citoyens.

En outre, l’indemnisation des détenus politiques envoie un message fort : celui de l’engagement envers les droits de l’homme, la justice et la démocratie. C’est un signe que le Sénégal refuse d’accepter les violations des droits fondamentaux et s’engage à prévenir de telles injustices à l’avenir.

