Alioune Sarr a présenté, mardi 28 novembre, son offre politique en perspective de la présidentielle du 25 février 2024. Le candidat déclaré, sous la bannière de la Coalition Alioune, président 2024 (CAP 2024) dit avoir réuni le nombre de parrainage requis mais ne voudrait pas s’aventurer à donner des chiffres. Il a également déploré la manipulation de l’opinion à travers ces chiffres.

« Nous sommes allés sur le parrainage et nous avons largement dépassé ce qui était exigé par la loi. Je ne veux pas verser dans la spirale des chiffres. C’est un parrainage citoyen et ne peux parrainer que les électeurs et il est évident que si vous faites la somme de certains parrainages et que ça soit supérieur au fichier électoral, ça pose problème. Si vous avez dans une localité 1000 voix et que vous avez 5000 parrains ça pose un problème de crédibilité », a déclaré Alioune Sarr face à la presse.

Alioune Sarr, candidat investi par le mouvement CAP 2024, a dévoilé son programme pour le scrutin présidentiel de 2024. Un programme articulé autour de 5 piliers dont la gouvernance et refondation de la République, le développement économique et de la gouvernance basée sur les ressources minières.

Il entend, une fois élu à la tête du pays, faire voter par le parlement une loi d’orientation qui transforme les ressources minières, naturelles. « Si je suis élu président de la République, en 2024, je ferai voter par le parlement une loi d’orientation qui transforme sur le sol du Sénégal, toutes les ressources naturelles, minières, énergétiques extraites dans notre sol, que ce soit le raffinage de l’or », a promis l’ancien ministre du Commerce.

A l’en croire, «la valorisation de nos énormes ressources minières, naturelles, hydrocarbures, à travers une industrialisation verticale de ces filières, générera dans notre pays des millions d’emplois attendus par notre jeunesse, dans une parfaite transparence, en adéquation avec nos valeurs, notre culture ».

D’après le candidat investi par le mouvement CAP 2024, « nous ne pouvons pas avoir 850 millions de tonnes de fer dans la Falémé et croiser les bras pour regarder. Et, pendant ce temps, nos jeunesses sont en train de mourir dans les océans ».

Sur le plan institutionnel, Alioune Sarr a annoncé la mise en place de réformes profondes.

« Je proposerai une incompatibilité entre les fonctions de chef de l’Etat et de parti. Puisqu’en réalité, ce débat sur la Constitution n’est pas le fait des citoyens que vous êtes, c’est le fait des politiciens malheureusement souvent professionnels qui prennent en otage les débats politiques, les débats publics, autour des sujets qui n’ont aucune valeur ajoutée pour notre pays ».

M. Sarr propose également que le chef de l’Etat ne préside plus le Conseil supérieur magistrature.

A la place, « nous proposerons une Cour constitutionnelle dont le président sera élu par ses pairs. Et, c’est ce président qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature », a assuré le candidat à la présidentielle de 2024.