La Protection des Données : Une Souveraineté Nationale (Par Babacar Charles Ndoye)

Différents types de vulnérabilités peuvent apparaitre lors d’une attaque entre autres.

Au niveau infrastructurel : :

Absence de base de données centrale où les données sont classées et stockées.

La non mise en place des droits d’accès et leur contrôle sur les serveurs de base de données.

Utiliser un cloud en dehors de notre contrôle : Vérifier les mesures de sécurité, valider les termes et conditions, risque que le fournisseur disparaisse, vol, changements de formats.

Ne pas respecter le changement des standards matériels tous les 3 ans- 5 ans,

La liste est loin d’être exhaustive.

Mais Il est important de savoir ce que l’utilisateur fait dans l’environnement informatique (phénomène de la menace interne :insider threat)

De plus, le fait de savoir où résident les données sensibles et qui y accède aidera à déterminer l’étendue d’une atteinte à la vie privée et quels dossiers pourraient avoir été compromis.