Prorogation du délibéré au 6 août : l'avocat d'Abdoul Mbaye décèle les manquements de la Cour...

Les deux magistrats qui assistaient le juge Amath Diouf dans le procès en Appel pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie ont été changés avant la prononciation du délibéré finalement renvoyée au 6 août prochain.

Me Sadel Ndiaye, l’avocat d’Abdoul Mbaye, qui se dit troublé par le changement de composition, n’a pas manqué de déceler les manquements de la Cour. » La Cour nous a annoncés un changement de composition. Ça veut dire que nous avons plaidé devant trois magistrats, parmi les trois magistrats, les deux ne siègent plus pour nous juger. Ça nous pause problème et c’est gênant », regrette-t-il.

La robe noire de noter que « l’élément qu’il faut retenir est que le délibéré est prorogé le 6 août 2019. Ça veut dire que la Cour n’est pas prête à rendre sa décision. Donc on attend. »

Pour rappel, le maître des poursuites Babacar Sadikh Niang, lors du procès en appel le 18 juin dernier avait requis un an ferme contre l’ancien Premier ministre.